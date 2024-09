Mediocredito Centrale emette bond da 400 milioni

Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno SpA (MCC), controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze through Invitalia, ha recentemente concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario “Social” del valore di 400 milioni di euro. Questo titolo finanziario ha una cedola fissa annuale del 3,750% e una scadenza nel settembre 2029, con un rendimento di rifinanziamento pari a 3,822%. L’emissione rappresenta la prima tranche di un programma EMTN (Euro Medium Term Note) dal valore totale di 1 miliardo di euro, istituito il 2 agosto 2024.

L’operazione ha attirato investitori istituzionali, registrando ordini superiori a 800 milioni di euro, con oltre il 20% proveniente da investitori esteri. La data di emissione del prestito obbligazionario è fissata per il 20 settembre 2024, e i titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Si prevede che il rating delle obbligazioni rispecchi quello della banca, attualmente assegnato da S&P e DBRS a BBB- Stable e BBB Stable rispettivamente.

Questo prestito obbligazionario è in linea con la missione di MCC di sostenere l’economia e il tessuto sociale del Mezzogiorno, promuovendo una crescita sostenibile in un contesto di mercato. Il “Social” bond è stato emesso secondo il nuovo Social Financing Framework dell’MCC, introdotto a luglio 2024, e segue le linee guida dell’International Capital Market Association (ICMA), allineandosi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) per l’Agenda 2030.

I proventi della vendita saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare prestiti a favore di imprese che contribuiscono allo sviluppo economico con impatti sociali positivi. MCC si impegna a garantire che l’intero importo raccolto venga allocato entro due anni dall’emissione.

I Joint Arrangers e i Lead Managers del programma EMTN sono Banca Akros S.p.A. (Gruppo Banco BPM), UniCredit e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB, mentre Mediocredito Centrale funge da Paying Agent. Sotto l’aspetto legale, la banca è stata assistita dallo Studio Legale Legance Avvocati Associati, mentre i Joint Arrangers e i Lead Managers dallo Studio Legale Clifford Chance.