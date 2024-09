Mediocredito Centrale, avviata attività per prima emissione EMTN

– Mediocredito Centrale ha avviato le attività propedeutiche all’emissione del primo prestito obbligazionario a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note costituito il 2 agosto 2024 il “Nuovo Prestito”.

Subordinatamente alle condizioni di mercato, spiega una nota, l’emissione del nuovo prestito dovrebbe avvenire nel corso del mese di settembre.

In tale contesto, Mediocredito Centrale rende noto, altresì, di aver ricevuto da Banca d’Italia l’autorizzazione al riacquisto anticipato del prestito obbligazionario “€300,000,000 1.50 per cent Fixed Rate Notes due 24 October 2024” codice ISIN XS2069960057, in scadenza il prossimo 24 ottobre il “Prestito in Scadenza”, fino a un importo massimo di 150 milioni di euro, ai sensi degli artt. 77, par. 2, e 78bis, par. 1, primo capoverso, lett. b, del Regolamento UE 575/2013 “CRR”.

Mediocredito Centrale si renderà, pertanto, disponibile a riacquistare sul mercato secondario, ai termini e alle condizioni di seguito indicati, dagli investitori che ne faranno richiesta, obbligazioni del Prestito in Scadenza per un ammontare massimo aggregato, in termini di valore nominale, pari a 150 milioni di euro l’“Importo Massimo Riacquistabile”.

A tal fine, Mediocredito Centrale, a decorrere dal 6 settembre 2024 fino al 27 settembre 2024 il “Periodo di Riacquisto”, per il tramite di Intermonte SIM Spa, inserirà, su base giornaliera, sul sistema multilaterale di negoziazione di Bloomberg Trading Facility Limited “BMTF”, nonché su Euronext Access Milan segmento professionale già ExtramotPRO, quest’ultimo, congiuntamente a BMTF, le “Sedi di Negoziazione”, ordini in acquisto ad un prezzo determinato come di seguito indicato.

I portatori del Prestito in Scadenza che intendano vendere a Mediocredito Centrale le proprie obbligazioni dovranno inserire, per il tramite – se del caso – dei propri intermediari aderenti ad una delle Sedi di Negoziazione, i propri ordini di vendita durante il Periodo di Riacquisto.

Il prezzo di riacquisto sarà calcolato attualizzando i flussi futuri lordi del Prestito in scadenza rimborso del capitale e cedola annua 1,50% al tasso Euribor interpolato flat senza l’applicazione di alcuno spread. Tale tasso, corrispondente al rendimento di negoziazione act/360, è ottenuto dall’interpolazione lineare dei due Euribor act/3601 di ultima pubblicazione, con scadenza immediatamente precedente e immediatamente successiva alla data di rimborso del Prestito in scadenza.

Mediocredito Centrale, potrà terminare l’inserimento di ordini di acquisto sulle Sedi di Negoziazione anche prima della conclusione del Periodo di Riacquisto, ove venga raggiunto l’Importo Massimo Riacquistabile.

Le obbligazioni del Prestito in Scadenza non acquistate da Mediocredito Centrale durante il Periodo di Riacquisto saranno rimborsate integralmente alla relativa data di scadenza 24 ottobre 2024.

Durante il Periodo di Riacquisto, Mediocredito Centrale comunicherà l’eventuale superamento delle soglie del 20%, 40%, 60% e 80% dell’Importo Massimo Riacquistabile tramite: comunicato pubblicato sul sito internet di Mediocredito Centrale www.mcc.it/sala-stampa/ e diffuso tramite eMarket SDIR, nonché pubblicato sul sito web della Borsa di Lussemburgo, e consegna di avvisi attraverso Euroclear e/o Clearstream, Luxembourg.