Mediobanca presenta un’offerta per Banca Generali

Mediobanca ha annunciato un’offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali, proponendo la propria partecipazione in Generali in cambio della controllata. Secondo una nota, l’operazione implica la cessione della quota di Mediobanca in Generali e un investimento simultaneo in Banca Generali di 6,3 miliardi di euro. Questo progetto permette di trasformare il rapporto tra Mediobanca e Generali in una partnership industriale forte, segnando un’evoluzione significativa. In tal modo, Mediobanca punta a diventare un leader nel Wealth Management, gestendo attivi per 210 miliardi di euro, con ricavi di 2 miliardi e capacità di crescita annuale oltre i 15 miliardi.

L’ad di Mediobanca, Alberto Nagel, ha sottolineato che l’unione tra Banca Generali e Mediobanca attraverso la riallocazione del capitale da Generali completa il percorso di trasformazione avviato oltre dieci anni fa. Questo percorso ha visto la graduale vendita del portafoglio partecipazioni e l’avvio delle attività di Wealth Management, insieme al potenziamento di Investment Banking e Credito al Consumo. Nagel ha evidenziato che l’obiettivo finale è la creazione di un gruppo diversificato, focalizzato su business con prospettive di crescita superiori al mercato, a basso assorbimento di capitale, in grado di generare ricavi e utili ricorrenti. Con questo accordo, nasce un leader nel Wealth Management, che, attraverso una filosofia condivisa di eccellenza, si propone come punto di riferimento nel panorama finanziario italiano ed europeo.