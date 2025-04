Mediobanca: l’Ascesa verso Generali

Mediobanca sta proponendo di scambiare la sua quota del 13% in Generali con le azioni di Banca Generali. Questa operazione potrebbe trasformare in un asset industriale una partecipazione finanziaria, influenzando le scelte strategiche del gruppo assicurativo. Inoltre, potrebbe modificare gli assetti di controllo nel settore del risparmio italiano. L’ad di Mediobanca, Alberto Nagel, ha sottolineato l’importanza industriale di questa mossa, che potrebbe anche servire a distaccare Mediobanca da una possibile integrazione con Monte dei Paschi di Siena (Mps). Quest’ultima, infatti, potrebbe complicarsi se il mercato percepisse positivamente le promesse di Nagel riguardo l’operazione.

Tuttavia, a Siena non si valuta la proposta come un ostacolo, anzi, si considera che il rafforzamento del valore industriale dell’operazione possa addirittura avvantaggiare Mps, che mira ad ampliare la sua presenza nel wealth management. Il consiglio di amministrazione di Banca Generali, riunitosi in seduta straordinaria, ha preso atto della comunicazione di Mediobanca riguardo all’offerta pubblica di scambio volontario, specificando che quest’ultima non è stata sollecitata né concordata preventivamente con Banca Generali.

In sintesi, l’operazione presenta incertezze e complessità, specialmente per il progetto di integrazione Mps-Mediobanca, con analisti che indicano che il piano potrebbe diventare più costoso e articolato. Il contesto competitivo e le reazioni delle parti coinvolte rendono la situazione particolarmente dinamica e degna di attenzione.