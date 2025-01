Mediobanca: Il “Salotto” della Finanza Italiana dal 1946

Nata nel 1946 a Milano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Mediobanca ha svolto un ruolo fondamentale nella finanza italiana, contribuendo alla ricostruzione e fornendo risorse alle aziende. La sua partecipazione del 13,1% in Generali la pone in una posizione di rilievo nel settore. Mediobanca si è distinta come consulente e banca d’investimento, partecipando a importanti operazioni, tra cui quelle di Montecatini-Edison e le vicende legate a Pirelli e Telecom, sotto la guida di Enrico Cuccia, figura controversa della finanza italiana, deceduto nel 2000. Dopo la sua scomparsa, Mediobanca ha ampliato le proprie attività entrando nel credito al consumo e nel retail, dando vita a “Che banca”, ora Medio banca Premier.

La questione del controllo di Mediobanca è stata a lungo dibattuta; originariamente un consorzio di grandi istituti bancari, alla fine degli anni ’80 ha visto l’ingresso di soci privati e aziende. Questa compagine, flessibile e unita da un patto, ha garantito ai manager libertà operativa, nonostante le contestazioni da parte di figure come Alessandro Profumo e Cesare Geronzi. Una delle principali questioni riguarda la controllata Generali, fondamentale per il risparmio e i titoli di stato. Nel primo trimestre dell’esercizio 2024-2025, Mediobanca ha registrato un utile netto di 330 milioni di euro, in calo rispetto ai 350 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con un apporto all’equity method di Assicurazioni Generali di 105,4 milioni. Questo flusso è di grande importanza per il bilancio dell’istituto, andando oltre il semplice valore finanziario.