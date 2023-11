Mediobanca, da lunedì 13 novembre al via buyback

– A partire da lunedì 13 novembre, prenderà avvio il programma di acquisto di azioni proprie, di Mediobanca, autorizzato dall’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 28 ottobre scorso e dalla Banca Centrale Europea il 20 ottobre scorso.

Il programma di acquisto che riguarderà massime n. 17.000.000 azioni ordinarie pari a circa il 2% del capitale sociale e che, in ogni caso, non potrà superare 200 milioni di euro di esborso complessivo, ha molteplici finalità: si inquadra nel Piano 2023-26 favorendo la crescita dell’utile per azione per effetto di un loro successivo annullamento ed è funzionale anche per finanziare potenziali operazioni di crescita esterna tramite acquisizioni; le azioni acquistate potranno, come in passato, essere utilizzate per i piani di compensi, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari a favore del personale del Gruppo.

Gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente, sui mercati regolamentati.

Il volume di azioni acquistato in ogni giorno di negoziazione non potrà eccedere il minore tra il 25% del volume giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato e il volume medio giornaliero del mese di ottobre 2023. Nessuna operazione di acquisto potrà avvenire ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto. Inoltre, il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente, salvo circostanze di carattere eccezionale legate a condizioni di volatilità dei mercati.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più volte nel rispetto della normativa e saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato e comunque in conformità all’autorizzazione BCE.