Mediobanca continuerà a guidare Generali

La compagnia di assicurazioni Generali, la più importante in Italia e una delle principali in Europa, rimane sotto il controllo di Mediobanca, che ha confermato il management attuale sconfiggendo la proposta di Francesco Gaetano Caltagirone. Nelle recenti elezioni, la lista di Mediobanca ha ottenuto il 52,38% dei voti, rispetto al 36,8% della lista di Caltagirone. Questo risultato ha confermato il vecchio consiglio di amministrazione, con dieci membri a favore di Mediobanca contro tre della lista di minoranza. Andrea Sironi e Philippe Donnet sono stati riconfermati rispettivamente come presidente e amministratore delegato, mantenendo una governance stabile.

Caltagirone aveva cercato di cambiare gli equilibri ma ha fallito, come già accaduto tre anni fa. Philippe Donnet ha enfatizzato la solidità della governance durante l’assemblea, evidenziando l’importanza del supporto degli investitori istituzionali e dei piccoli azionisti per la lista di Mediobanca. La posizione di Caltagirone, sostenuta dal governo italiano, si inserisce in un contesto più ampio, in cui si cerca di promuovere un terzo polo bancario nazionale. Il governo vede con favore l’idea di unire Monte dei Paschi e BancoBpm, mentre l’opa di Unicredit su BancoBpm è vista come una minaccia, portando all’attivazione del golden power da parte del governo.

In questo scenario, la leadership di Mediobanca e il suo sostegno a Generali rimangono cruciali, mentre Caltagirone continua a richiedere una maggiore cooperazione con partner italiani e a esprimere preoccupazioni riguardo alla governance e agli investimenti strategici della compagnia assicurativa.