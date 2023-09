Mediobanca colloca con successo Sustainability Senior Non Preferred Bond

– Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un Sustainability Senior Non Preferred Bond della durata di 4 anni scadenza settembre 2027 e opzione call dopo i primi 3 anni per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.

Il Sustainability Senior Non Preferred Bond ha registrato una domanda robusta e diversificata che ha permesso di rivedere il rendimento inizialmente comunicato al mercato 170 bps sopra il mid-swap fissandolo a quota 145 bps. Nel corso del collocamento, il titolo ha registrato ordini per oltre 2 miliardi di Euro. La richiesta ha dunque raggiunto un valore di quattro volte l’ammontare obiettivo di 500 milioni, attestandosi come la più alta registrata tra le recenti emissioni di Mediobanca.

Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 4.875% e rappresenta il primo strumento non senior ed il primo bond ESG collocato dal Gruppo Mediobanca in attuazione del Piano Strategico 2023-26 “One Brand One Culture”.

La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri 73%, con ordini in particolare da Germania, Austria e Svizzera per il 22%, da Regno Unito e Irlanda per il 13%, dalla Francia per il 29% e dalla Spagna per il 4% e italiani ordini pari al 27%. L’andamento dell’emissione conferma ancora una volta l’apprezzamento degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.