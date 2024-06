Mediobanca cartolarizza portafoglio da 815 milioni

– Mediobanca ha completato il collocamento della prima Italian Consumer ABS Quarzo SRT Significant Risk Transfer, cartolarizzazione di crediti erogati da Compass Banca, su un portafoglio da 815 milioni di euro.

Questa transazione, spiega una nota, permette al Gruppo Mediobanca, oltre ad assolvere la consueta diversificazione dei canali di raccolta, di ottimizzare i RWA di 500 milioni, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico “One Brand One Culture”. L’andamento dell’emissione conferma ancora una volta sia l’apprezzamento degli investitori per la capacità di Mediobanca di accedere a fonti di finanziamento diversificate in maniera costante e a condizioni competitive, sia la capacità di attirarne di nuovi accogliendo una forte domanda sulle tranche mezzanine.

Dopo l’ultimo collocamento pubblico del maggio 2023, Compass torna sul mercato istituzionale integrando alla consueta tranche senior anche tre tranche mezzanine, consolidando il posizionamento del Gruppo tra gli emittenti più regolari del segmento a livello europeo e accedendo con successo per la prima volta al mercato con un’operazione SRT.

Il portafoglio include prestiti performing a tasso fisso per un ammontare aggregato di €815mln. Il pool è composto per il 63% da prestiti personali e per la rimanente parte da prestiti per acquisto di auto nuove 15%, usate 15% e prestiti finalizzati 7%.

I prezzi del collocamento dell'inaugurale ABS Quarzo SRT sono stati fissati rispettivamente a 79 punti base per la tranche A, 160 punti base per la tranche B, 230 punti base per la tranche C e 370 punti base per la tranche D, sopra il tasso Euribor 3 mesi. Sono stati collocati sul mercato titoli senior per un totale di 500 milioni e titoli mezzanini per 87,5 milioni di euro.

Il processo di bookbuilding, concluso con successo, ha visto il coinvolgimento di tutti i principali investitori internazionali in ambito ABS ed il book complessivo degli ordini ha superato €1,6 miliardi.