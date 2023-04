Medimex 📣 Un cast importante, che segna il ritorno ad una dimensione da festival internazionale, con tre serate alla Rotonda del Lungomare di Taranto ✨ 📆 16 giugno > Diodato – Echo & The Bunnymen 📆 17 giugno > Skunk Anansie -The Murder Capital 📆 18 giugno > The Cult – Tom Morello 🎫 Acquista ora il tuo biglietto: