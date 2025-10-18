Medico Veterinario Anestesista a Milano Tibaldi: Opportunità Unica nel Settore!

Titolo lavoro: Medico Veterinario – Anestesia (Milano Tibaldi)



Azienda: AniCura



Descrizione lavoro:

La clinica veterinaria AniCura Tibaldi a Milano è alla ricerca di un medico veterinario specializzato in anestesia. Le responsabilità principali includono la gestione dell’anestesia durante interventi chirurgici e procedure diagnostiche, nonché la supervisione della salute dei pazienti in anestesia. Si richiede una laurea in medicina veterinaria e preferibilmente un’esperienza pregressa nel campo dell’anestesia veterinaria. I vantaggi offerti includono un ambiente di lavoro moderno e un team di professionisti specializzati, oltre a opportunità di formazione continua e crescita professionale.



Località: Milano



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:11:18 GMT

