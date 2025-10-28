Medico Veterinario a Milano – Crescita Professionale Garantita

Titolo lavoro: MEDICO VETERINARIO



Azienda: SM Ricerca e Selezione



Descrizione lavoro:

Per una clinica veterinaria di Udine, è richiesta una figura professionale che si occupi della diagnosi e cura degli animali, nonché della gestione dei casi clinici, garantendo un servizio di alta qualità. È preferibile una laurea in Medicina Veterinaria e l’iscrizione all’Ordine dei Veterinari. La posizione offre opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo. Si cercano professionisti motivati, con buone capacità comunicative e orientati al cliente.



Località: Provincia di Udine



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:38:53 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!