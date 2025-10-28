16.4 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Lavoro

Medico Veterinario a Milano – Crescita Professionale Garantita

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: MEDICO VETERINARIO

Azienda: SM Ricerca e Selezione

Descrizione lavoro:
Per una clinica veterinaria di Udine, è richiesta una figura professionale che si occupi della diagnosi e cura degli animali, nonché della gestione dei casi clinici, garantendo un servizio di alta qualità. È preferibile una laurea in Medicina Veterinaria e l’iscrizione all’Ordine dei Veterinari. La posizione offre opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo. Si cercano professionisti motivati, con buone capacità comunicative e orientati al cliente.

Località: Provincia di Udine

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:38:53 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Smartphone finlandese per la sicurezza dei bambini online
Articolo successivo
HP Laptop 17″ FHD, Intel i5, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 11
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.