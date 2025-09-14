Ambulatorio specialistico attivo sul territorio fiorentino da oltre 50 anni.

Stiamo cercando un medico specialista in otorinolaringoiatria per unirsi al nostro team a Firenze.

Descrizione del ruolo:

– Part-time e in sede

– Diagnosi e trattamento delle patologie dell’orecchio, del naso e della gola

– Gestione delle visite specialistiche

– Esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche

– Consulenza ai pazienti e alle loro famiglie

– Collaborazione con altri specialisti per un approccio integrato alla cura

Qualifiche richieste:

– Competenze in medicina e trattamento delle patologie

– Abilità nella comunicazione

– Capacità di lavorare in team

– Orientamento alla cura del paziente

Se sei interessato a questo ruolo, inviaci la tua candidatura!