Medico Specialista in Otorinolaringoiatria

Ambulatorio specialistico attivo sul territorio fiorentino da oltre 50 anni.

Stiamo cercando un medico specialista in otorinolaringoiatria per unirsi al nostro team a Firenze.

Descrizione del ruolo:
– Part-time e in sede
– Diagnosi e trattamento delle patologie dell’orecchio, del naso e della gola
– Gestione delle visite specialistiche
– Esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche
– Consulenza ai pazienti e alle loro famiglie
– Collaborazione con altri specialisti per un approccio integrato alla cura

Qualifiche richieste:
– Competenze in medicina e trattamento delle patologie
– Abilità nella comunicazione
– Capacità di lavorare in team
– Orientamento alla cura del paziente

Se sei interessato a questo ruolo, inviaci la tua candidatura!


