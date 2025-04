Medico Senologo a Tempo Indeterminato/Libera Professione presso il Poliambulatorio di Gorizia

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: DD – MEDICO SENOLOGO tempo indeterminato/libera professione presso Poliambulatorio GORIZIA



Azienda: MOM Consulting



Descrizione del lavoro: RECLUTIAMO UN/A SENOLOGO/Aper INSERIMENTO DIRETTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME oppure IN LIBERA PROFESSIONE (orario da valutare in fase di colloquio) sede di GORIZIA (GO) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.CHI SIAMO:Seria e professionale azienda privata/convenzionata. Importante punto di riferimento per la sanità della regione Friuli Venezia Giulia. I centri sono presenti nella città di Gorizia (GO), Monfalcone (GO) Cervignano del Friuli (UD). Offre visite specialistiche, interventi chirurgici ambulatoriali, prelievi, medicazioni, servizi di diagnostica per immagini, percorsi personalizzati di rieducazione e riabilitazione fisica anche con strumentazioni e metodiche specifiche come laser, teca terapia e onde d’urto.SI OFFRE:– Assunzione diretta a tempo indeterminato OPPURE si valutano su richiesta anche eventuali collaborazioni in libera professione

– Orario di prestazione valutarsi in fase di colloquio con l’amministrazione

– Mansione: SENOLOGO/A (attività ambulatoriale)

– Livello inquadramento: da valutarsi in fase di colloquio

– RAL (reddito annuo lordo) da valutarsi in fase di colloquio

–

Welfare aziendaleSI CERCA:Siamo alla ricerca di un/a SENOLOGO/A, laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Oncologia per la nostra sede di Gorizia che abbia interesse ad esercitare attività di ambulatorio e diagnostica presso il nostro centro specialistico. Siamo disponibili a valutare anche un inserimento in collaborazione in Libera Professione con orari dedicati alla struttura da valutarsi in fase di colloquio.Il senologo si occupa dello studio delle malattie che riguardano la mammella, con particolare attenzione ai tumori. Si occupa nello specifico di procedure quali: la visita senologica, esami strumentali, test genetici per valutare l’eventuale ereditarietà del tumore al seno.Committente: Nova Salus S.r.l. Il candidato/a Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16. 4 – Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personaleSettore: Servizi e cura della personaRuolo: Medicina/SaluteTipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminatoRECLUTIAMO UN/A SENOLOGO/Aper INSERIMENTO DIRETTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME oppure IN LIBERA PROFESSIONE (orario da valutare in fase di colloquio) sede di GORIZIA (GO) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.CHI SIAMO:Seria e professionale azienda privata/convenzionata. Importante punto di riferimento per la sanità della regione Friuli Venezia Giulia. I centri sono presenti nella città di Gorizia (GO), Monfalcone (GO) Cervignano del Friuli (UD). Offre visite specialistiche, interventi chirurgici ambulatoriali, prelievi, medicazioni, servizi di diagnostica per immagini, percorsi personalizzati di rieducazione e riabilitazione fisica anche con strumentazioni e metodiche specifiche come laser, teca terapia e onde d’urto.SI OFFRE:– Assunzione diretta a tempo indeterminato OPPURE si valutano su richiesta anche eventuali collaborazioni in libera professione

– Orario di prestazione valutarsi in fase di colloquio con l’amministrazione

– Mansione: SENOLOGO/A (attività di ambulatorio)

– Livello inquadramento: da valutarsi in fase di colloquio

– RAL (reddito annuo lordo) da valutarsi in fase di colloquio

–

Welfare aziendaleSI CERCA:Siamo alla ricerca di un/a SENOLOGO/A, laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Oncologia per la nostra sede di Gorizia che abbia interesse ad esercitare attività di ambulatorio e diagnostica presso il nostro centro specialistico. Siamo disponibili a valutare anche un inserimento in collaborazione in Libera Professione con orari dedicati alla struttura da valutarsi in fase di colloquio.Il senologo si occupa dello studio delle malattie che riguardano la mammella, con particolare attenzione ai tumori. Si occupa nello specifico di procedure quali: la visita senologica, esami strumentali, test genetici per valutare l’eventuale ereditarietà del tumore al seno.Committente: Nova Salus S.r.l. Il candidato/a Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16. 4 – Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale



Luogo: Milano