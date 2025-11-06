12.1 C
Medico per RSA innovative a Lentate sul Seveso (MB) – Unisciti a noi per un futuro migliore

Titolo lavoro: Medico per moderne RSA di nuova costruzione – Lentate sul Seveso (MB)

Azienda: Codess Sociale

Descrizione lavoro:
Si cerca un medico per nuove strutture residenziali che garantiscano standard qualitativi elevati. Il candidato sarà responsabile della supervisione delle cure mediche, della gestione delle terapie e del coordinamento con il personale sanitario. È richiesta una laurea in medicina, l’abilitazione all’esercizio della professione e esperienza pregressa in contesti residenziali o geriatrica. I vantaggi includono un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di sviluppo professionale e un pacchetto retributivo competitivo.

Località: Lentate sul Seveso, Monza Brianza

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 06:47:25 GMT

