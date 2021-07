Non potrà svolgere l’attività di medico sino al 31 dicembre 2021, salvo non decida nel frattempo di vaccinarsi contro il Covid. L’ordine dei Medici della provincia di Brindisi ha sospeso dalla professione medica uno degli operatori sanitari che la Asl brindisina aveva sospeso dal lavoro senza retribuzione perché si era rifiutato di sottoporsi al vaccino.

Il consiglio dell’albo di Brindisi, convocato dal presidente Arturo Oliva, ha adottato il provvedimento l’11 luglio. L’organismo ha preso atto della sospensione della Asl e provveduto alla conseguente sospensione anche dall’Ordine. “Si tratta di un iter previsto dalla stessa legge nazionale che sancisce l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari al fine di non diffondere il contagio, salvo comprovati motivi di salute”, spiega il presidente Oliva.

La sospensione dagli ordini professionali di appartenenza è prevista infatti dall’articolo 4 del decreto legge 44 convertito a maggio nella legge n.76. L’ordine dei Medici di Brindisi è il primo in Puglia a sospendere uno dei medici non vaccinati. In linea con il pugno duro intrapreso sin da subito dalla Asl locale.

Il professionista quindi non solo è stato sospeso senza retribuzione dall’azienda sanitaria ma non potrà svolgere neanche l’attività professionale in maniera privata, almeno sino al 31 dicembre 2021. Contro la decisione dell’Ordine il medico può presentare ricorso al Tar.

La Asl di Brindisi ha avviato le procedure di sospensione in totale per quattro medici: complreso quello appena sospeso dall’Ordine di un chirurgo, un reumatologo, un medico convenzionato del 118 e di uno specialista ambulatoriale di Gastroenterologia. Nel mese di maggio aveva già sospeso senza retribuzione altri sei operatori sanitari: 5 infermieri e un tecnico di laboratorio.