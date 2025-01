Medico licenziato dalla Lazio per l’operazione al falconiere Juan Bernabè, Lotito: ‘Solo pubblicità’

La vicenda legata al falconiere della Lazio, Juan Bernabè, ha sollevato polemiche dopo che ha pubblicato un video sui social riguardante un intervento per l’impianto di una protesi peniena. Di conseguenza, è stato allontanato dal club, e anche il medico sociale della Lazio, Gabriele Antonini, che ha eseguito l’operazione, è stato licenziato. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha comunicato questa decisione, sostenendo che il comportamento del medico fosse “contrario ai vincoli etici con la società”, insinuando che avrebbe cercato pubblicità personale.

Bernabè, 56 anni, originario della Spagna e noto per la sua passione per le falconerie, è stato al centro dell’attenzione dopo aver condiviso un video in cui ringraziava pubblicamente Antonini per l’intervento. Inoltre, ha discusso dell’operazione in un’intervista per la trasmissione “La Zanzara”. Questo comportamento ha suscitato un danno d’immagine per la Lazio, secondo quanto dichiarato da Lotito. Nel video, l’ex falconiere ha spiegato di essersi sottoposto all’intervento chirurgico per risolvere un problema di vascolarizzazione.

Gabriele Antonini, il medico in questione, si presenta sul suo sito internet come professore aggregato in urologia presso l’Università Sapienza di Roma, con oltre 15 anni di esperienza nell’impianto di protesi peniene idrauliche, e membro del Board Internazionale di esperti in questo campo. Le protesi peniene sono destinate a pazienti con disfunzione erettile, generalmente dopo il fallimento di terapie farmacologiche o per motivi anatomici, come conseguenza di interventi oncologici. Le protesi idrauliche, che sono il tipo impiantato a Bernabè, offrono un miglior controllo dell’erezione pur richiedendo un intervento chirurgico complesso.

La controversia ha messo in evidenza non solo la situazione personale di Bernabè, ma ha anche coinvolto direttamente la Lazio e il suo staff medico. In un contesto sportivo dove l’immagine è fondamentale, questo caso ha dimostrato come azioni individuali possano avere ripercussioni significative su un’intera organizzazione.