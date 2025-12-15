11.6 C
Medico di Milano condannato per truffa al sistema sanitario

Medico di Milano condannato per truffa al sistema sanitario

Un medico di Milano è stato coinvolto in un caso di spaccio di medicinali oppiacei, sfruttando nominativi di pazienti ignari per ritirare farmaci dalle farmacie lombarde e rivenderli sul mercato nero. Il danno al sistema sanitario nazionale è stato di oltre due milioni e mezzo.

Il medico, 65enne, è stato sottoposto a una perizia psichiatrica al Tribunale di Monza, dove è imputato insieme ad altre 6 persone, in maggioranza egiziani, per associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato, falsità ideologica e corruzione. Le indagini sono iniziate nel 2019, quando un egiziano ha acquistato una quantità ingente di ossicodone in una farmacia monzese. emerso che il medico aveva emesso circa 940 ricette di ossicodone, il 30% delle quali erano state emesse in favore di egiziani.

I pazienti a cui intestare le ricette venivano scelti tra quelli affetti da gravi disabilità, in modo da non dover sostenere alcun costo, poiché i medicinali erano coperti dal sistema sanitario. I nomi dei pazienti venivano scelti in base a criteri specifici, come ad esempio nomi arabeggianti e residenza vicina alla farmacia prescelta per il ritiro. La banda avrebbe destinato allo spaccio circa 28mila confezioni di oppiacei, tra cui 15mila di ossicodone e 13mila di tramadolo. Il processo riprenderà a febbraio per la discussione della perizia psichiatrica.

