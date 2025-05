Medico di Milano condannato a 10 anni per abusi su 9 pazienti: la scusa della febbre

Un medico di guardia di 42 anni, residente nella provincia di Varese, è stato condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale. La condanna è stata emessa dal gup del tribunale di Milano, Luigi Iannelli, il 9 maggio. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Alessia Manegazzo e non ha concesso attenuanti. L’accusato è ritenuto responsabile di aver abusato di almeno nove pazienti tra Milano, San Donato Milanese e San Giuliano Milanese.

Oltre alla reclusione, il gup ha disposto un risarcimento per le vittime, variabile tra i 20 e i 30 mila euro per ciascuna. Le accuse di violenza sessuale sono state accompagnate da quelle di falso, poiché l’imputato ha alterato certificati medici. Le vittime avrebbero riportato sintomi come influenza e dolori addominali, e il medico, in servizio, avrebbe giustificato le sue azioni come pratiche mediche ordinarie.

L’inchiesta è iniziata dopo che una donna ha segnalato il caso a un centro antiviolenza, portando alla prima denuncia, seguita da altre. Dopo la prima denuncia, il 42enne era stato arrestato ma assolto nel 2021; le accuse sono aumentate a quattro nel 2022 e a nove nel 2023. Questo caso riporta in luce il problema della violenza all’interno delle strutture sanitarie, evidenziando l’importanza di proteggere le vittime e di investigare a fondo tali condotte illecite.

Fonte: www.virgilio.it