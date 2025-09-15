Medico di Medicina Interna e Oncologia

25.9 C
L’Ospedale Classificato di zona Moriggia Pelascini cerca un Medico di Reparto di Medicina Generale da inserire presso la sede di Gravedona (CO).

Requisiti:

  • Laurea ed eventuale specializzazione idonea all’incarico
  • Capacità di lavorare in equipe
  • Flessibilità e riservatezza

Si offre:

  • Contratto di libero professionale o in assunzione
  • Attività clinica in reparto di Medicina Generale e Oncologia
  • Attività di consulenza interdivisionale
  • Attività ambulatoriale

La ricerca è aperta a candidati di entrambi i sessi, ai sensi della Legge L. 903/77.

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.


