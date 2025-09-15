Medico di Medicina Interna e Oncologia

Requisiti:
- Laurea ed eventuale specializzazione idonea all’incarico
- Capacità di lavorare in equipe
- Flessibilità e riservatezza
Si offre:
- Contratto di libero professionale o in assunzione
- Attività clinica in reparto di Medicina Generale e Oncologia
- Attività di consulenza interdivisionale
- Attività ambulatoriale
La ricerca è aperta a candidati di entrambi i sessi, ai sensi della Legge L. 903/77.
Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.
