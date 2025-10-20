18.7 C
Medico Dermatologo a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Medico Dermatogo

Azienda: Manpower

Descrizione lavoro:
La posizione prevede la realizzazione di visite dermatologiche generali e specialistiche, con particolare attenzione a condizioni come dermatiti e nevi. Sono richieste competenze approfondite in dermatologia e una specializzazione riconosciuta nel settore. Tra i vantaggi offerti, vi sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante. La figura selezionata dovrà interagire con il personale sanitario e garantire un elevato standard di assistenza ai pazienti.

Località: Provincia di Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:47:57 GMT

