Medico del Lavoro Specializzato

Posizione lavorativa: Medico del Lavoro – Vercelli
Azienda: Page Personnel
Descrizione lavoro: Il Medico Competente deve occuparsi di: – Visite medico presso aziende clienti – Esami strumentali Si richiede… disponibilità di minimo 1 giorno a settimana: lunedì/mercoledì/venerdì Zona: Hinterland Vercelli Medico del LavoroAzienda
Località: Provincia di Vercelli
