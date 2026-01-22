Medico del Lavoro Specializzato

7.4 C
Posizione lavorativa: Medico del Lavoro – Vercelli

Azienda: Page Personnel

Descrizione lavoro: Il Medico Competente deve occuparsi di: – Visite medico presso aziende clienti – Esami strumentali Si richiede… disponibilità di minimo 1 giorno a settimana: lunedì/mercoledì/venerdì Zona: Hinterland Vercelli Medico del LavoroAzienda

Località: Provincia di Vercelli


