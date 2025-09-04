MEDICO CARDIOLOGO

Humanitas Torino ricerca un medico specialista in Cardiologia per ampliamento delle sue strutture.

Requisiti:

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiocircolatorio

Interesse per attività ambulatoriale:

Visite cardiologiche



Attività ecografica



Prove da sforzo

Supporto cardiologico in degenza

Offriamo:

Inserimento in un ambiente di crescita professionale all’avanguardia

Ambiente meritocratico

Dettagli contrattuali e disponibilità oraria saranno discussi in fase di selezione. La ricerca è aperta a candidature di entrambi i sessi, ai sensi della Legge L. 903/77.

