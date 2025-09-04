MEDICO CARDIOLOGO

Requisiti:
- Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiocircolatorio
- Interesse per attività ambulatoriale:
- Visite cardiologiche
- Attività ecografica
- Prove da sforzo
- Supporto cardiologico in degenza
Offriamo:
- Inserimento in un ambiente di crescita professionale all’avanguardia
- Ambiente meritocratico
Dettagli contrattuali e disponibilità oraria saranno discussi in fase di selezione. La ricerca è aperta a candidature di entrambi i sessi, ai sensi della Legge L. 903/77.
Inviaci la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Cercasi cardiologo specializzato per attività ambulatoriali e supporto in degenza. Offriamo crescita professionale in un ambiente meritocratico.
Diventa Consulente Assicurativo Senior in Generali Italia: esperienza nel settore richiesta; beneficio: provvigioni competitive.
Consulente Commerciale del credito a Scandicci. Requisito: esperienza commerciale. Beneficio: opportunità di crescita professionale.
Cercasi project manager a partita IVA con esperienza in CAD 3D. Offriamo un ambiente dinamico e innovativo, focalizzato sulla sostenibilità.
Cercasi Project Construction Manager per utility-scale progetti solari in Italia. Richiesta: 5+ anni in costruzione PV. Benefit: guida progetti innovativi.