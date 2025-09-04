21.2 C
MEDICO CARDIOLOGO

Humanitas Torino ricerca un medico specialista in Cardiologia per ampliamento delle sue strutture.

Requisiti:

  • Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiocircolatorio
  • Interesse per attività ambulatoriale:
    • Visite cardiologiche
    • Attività ecografica
    • Prove da sforzo
  • Supporto cardiologico in degenza

Offriamo:

  • Inserimento in un ambiente di crescita professionale all’avanguardia
  • Ambiente meritocratico

Dettagli contrattuali e disponibilità oraria saranno discussi in fase di selezione. La ricerca è aperta a candidature di entrambi i sessi, ai sensi della Legge L. 903/77.

Inviaci la tua candidatura!


MEDICO CARDIOLOGO

