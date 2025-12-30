Il dottor Alberto Brolese, direttore della Chirurgia generale 2 e del Dipartimento chirurgico dell’ospedale Santa Chiara di Trento, ha salvato la vita a un uomo di 77 anni che aveva mangiato troppe lenticchie a Natale, procurandosi una lesione all’esofago. Il paziente aveva una sindrome di Boerhaave, una lacerazione spontanea e completa dell’esofago che si verifica di solito dopo uno sforzo intenso, come il vomito forzato.

Il dottor Brolese era in vacanza ad Adria con la famiglia, ma è partito subito per Trento quando ha ricevuto la notizia dell’emergenza. Ha guidato per 200 chilometri, superando le auto in coda sull’autostrada A22 utilizzando la corsia di emergenza.

Una volta arrivato in ospedale, il dottor Brolese ha eseguito un intervento di quattro ore per suturare l’esofago del paziente, che ora è in miglioramento. Il dottor Brolese ha sottolineato l’importanza di mangiare con moderazione e di non esagerare con gli eccessi alimentari e alcolici, che possono causare gravi problemi di salute.