Medico a Linosa: Lampedusa senza prescrizioni, caos estivo

A Linosa, un medico di base, Dionysios Liapis, assiste circa novecento pazienti, mentre a Lampedusa operano altri due medici. Dopo il pensionamento della dottoressa Cutrone, Liapis ha cercato di coprire il vuoto sanitario, ottenendo inizialmente il permesso di lavorare anche su Lampedusa. Tuttavia, questa autorizzazione è stata successivamente revocata dall’Asp.

Le ricette mediche di Liapis per i pazienti di Lampedusa venivano inviate tramite l’equipaggio di un aliscafo, ma recentemente il comandante ha smesso di accettarle. La farmacia di Lampedusa ha rifiutato di elaborare le prescrizioni inviate via email, complicando ulteriormente la situazione, soprattutto per gli anziani e per coloro che non hanno accesso a Internet.

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha espresso preoccupazione per l’affidamento delle ricette all’equipaggio del natante e ha sottolineato che il potenziamento della guardia medica è in attesa di un nuovo medico. Liapis ha dichiarato di aver partecipato al bando per un medico di base a Lampedusa nel 2024, ma fino ad oggi non è stato emanato.

Il consigliere comunale di opposizione, Totò Martello, ha evidenziato che la situazione è aggravata dalla natura monopolistica della farmacia sull’isola. I deputati del gruppo PD all’ARS hanno presentato un’interrogazione all’assessore regionale alla Salute, lamentando il provvedimento del 2025 che ha limitato il servizio di Liapis esclusivamente a Linosa, privando i cittadini di Lampedusa di un supporto sanitario essenziale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: agrigento.gds.it