Medicina, le novità dopo la fine del numero chiuso: cosa cambia veramente?

Novità significative sono in arrivo per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria, grazie all’approvazione della legge delega da parte della Camera. Questa legge prevede la revisione delle modalità di accesso a questi corsi di laurea magistrale, eliminando i test di ingresso. D’ora in poi, tutti gli aspiranti medici potranno iscriversi a un primo semestre filtro aperto a tutti. Solo successivamente, a partire dal secondo semestre, si accederà al numero programmato, calcolato in base al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e alla disponibilità degli Atenei.

Nel secondo semestre, gli esami e la didattica saranno standardizzati a livello nazionale, offrendo così “pari condizioni di valutazione” e “omogeneità nella graduatoria nazionale di merito”. Gli studenti che si posizioneranno meglio nella graduatoria avranno la priorità nella scelta della sede di studio, la quale dipenderà dalla posizione nella graduatoria, dalle preferenze indicate dallo studente e dalla disponibilità di posti nell’Ateneo scelto. Qualora non si accedesse al secondo semestre, i crediti formativi saranno comunque riconosciuti, permettendo agli studenti di proseguire in altri corsi di studi nell’ambito biomedico, sanitario, farmaceutico e veterinario.

L’obiettivo del Ministero dell’Università e della Ricerca è migliorare la qualità della formazione, prestare maggiore attenzione a capacità e merito e aumentare il numero di medici nel sistema sanitario nazionale. Un recente studio prevede l’entrata di 30mila nuovi medici nei prossimi sette anni, cifra in crescita rispetto agli anni precedenti.