«”Medicina di prossimità” è solo uno slogan ad oggi. Serve tradurla in fatti»

Al 79esimo Congresso FIMMG Pierluigi Bartoletti, vicesegretario nazionale FIMMG, discute della medicina del territorio e delle istanza dei medici di medicina generale al governo in formazione. Il rispetto di quanto stabilito nel PNRR resta fondamentale per non perdere i fondi, ma la medicina del territorio ha bisogno di una svolta e non è più possibile aspettare.

Bartoletti ricorda come il servizio di medicina generale debba essere uguale in tutte le Regioni e livelli funzionali definiti. Telemedicina e teleassistenza devono uscire dagli slogan ed entrare nella vita dei cittadini. Per farlo formare il medico di medicina generale in maniera costante è essenziale.