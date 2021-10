CONSIDERARE Il volontariato e il terzo settore non solo nel momento dell’emergenza, ma come interlocutori per progettare la nuova sanità fin dalle fondamenta. Sanità che non deve essere più ospedale-centrica – e questo la pandemia ce lo ha insegnato bene – ma costruita in modo da abbattere le disuguaglianze e favorire una medicina di prossimità e comunità. E’ questo l’appello lanciato nel corso del convegno “Curare è prendersi cura. La missione di AIL per una sanità a misura d’uomo”, organizzato a Roma l’1 e il 2 ottobre dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma insieme ad altre 8 associazioni – Fondazione Airc, Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), Emergency, Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche (Adoces), Admo (Associazione donatori di midollo osseo) Federazione italiana Onlus, Avis – Associazione Volontari Italiani Sangue OdV, Fiagop Onlus – e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Regione Lazio, del Comune di Roma e del Coni. Una due-giorni per ragionare sul futuro della sanità, della solidarietà e del volontariato in Italia, e sulla necessità di mettere al centro dei sistemi assistenziali le persone più fragili. “Ora che l’emergenza Covid sembra essere passata, le associazioni di pazienti e volontari vogliono dare il loro contributo per rivalutare la medicina del territorio e far ascoltare la voce dei malati”, dice Sergio Amadori, Presidente nazionale AIL: “Vogliamo che si riparta con gli enti del terzo settore e che il volontariato sia partner delle istituzioni”.

Ripartire dalle cure domiciliari

Sempre di più la sanità è chiamata ad avere un ruolo sociale. L’esperienza sul campo delle associazioni è sempre stata una risorsa fondamentale, come il lavoro di Ail dimostra da oltre 50 anni. Basti pensare alle cure domiciliari: “L’importanza delle Cure Domiciliari Ematologiche è testimoniata da AIL ormai da tantissimi anni ed è grazie alla perseveranza di questo impegno che finalmente anche le istituzioni ne stanno prendendo coscienza”, ha sottolineato Claudio Cartoni, Direttore Unità Cure Palliative e domiciliari di Ematologia Policlinico Umberto I di Roma: “AIL assiste ogni anno 2.800 pazienti grazie a circa 43.000 accessi domiciliari. L’obiettivo futuro è che questo servizio venga finalmente accreditato e che non sia più sostenuto solo da attività di volontariato”.

Costruire le reti territoriali

Le cure domiciliari sono uno dei tanti aspetti che, se ben gestiti, possono contribuire ad alleviare anche la cosiddetta tossicità finanziaria legata al cancro, tra i temi al centro del convegno. Basti pensare a quanto pesi come voce di spesa il trasporto. Non parliamo dei viaggi della speranza, quelli da Palermo a Milano. I pazienti vanno in difficoltà per distanze medie, quelle nell’ordine del centinaio di chilometri, quelle che servono per partire dalla provincia e raggiungere il centro oncologico della città. “Se il SSN vuole contenere questo disagio economico, deve sostenere e far funzionare bene le reti territoriali”, dice Francesco Perrone, direttore dell’Unità di Sperimentazioni cliniche dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli, tra i relatori del convegno Ail: “Chi ha un cancro deve poter trovare la risposta a cui ha diritto vicino a casa sua. È il concetto delle case di comunità, degli ospedali di comunità, di cui si parla parecchio da qualche mese. Lo stato deve investire, finanziare e controllare che funzioni la risposta territoriale, in particolare per far fronte alle cronicità, e il cancro è sempre di più, per fortuna, una malattia cronica”.

Lo studio Proffit

Insieme a un gruppo di ricercatori, nel 2016 Perrone ha dato vita al progetto Proffit, Patient Reported Outcome for Fighting Financial Toxicity of cancer. Grazie al loro lavoro, oggi abbiamo la consapevolezza e la misura del fenomeno. Le stime ci dicono che tra 1/3 e 1/4 dei pazienti oncologici va in contro a tossicità finanziaria durante le cure, e sono i più giovani e precari i più esposti al fenomeno dell’impoverimento, perché rischiano di più l’impatto negativo della loro condizione sulla capacità di produrre reddito. “E parliamo di stime precedenti alla pandemia – dice l’esperto – “ma tra qualche mese avremo dati aggiornati che tengono conto di questi lunghi mesi di covid, e vedremo come stanno le cose oggi, e cioè se la tossicità finanziaria del cancro è peggiorata oppure no, per via del sars-cov-2. Prevediamo di sì, purtroppo. Ma servono dati, non bastano ipotesi”.

Grazie a un finanziamenti Airc, nel 2020 gli autori di Proffit hanno elaborato uno strumento di indagine, un questionario destinato ai pazienti che consiste di 16 domande, 9 delle quali costruite per far emergere i cosiddetti determinanti della tossicità finanziaria, ovvero, semplificando, per rispondere alla domanda: perché nel nostro paese, dove il sistema sanitario offre gratuitamente e a tutti le cure oncologiche, chi si ammala di cancro, a meno che non abbia risorse proprie, rischia di impoverirsi? Quali sono le criticità del sistema su cui intervenire per evitare che oltre al disagio della malattia i pazienti subiscano anche il disagio economico a causa della malattia? “Ci sono determinati importanti – spiega Perrone – che vanno interpretati come voci di spesa per i pazienti, ma pure come messaggi per cambiare le cose: messaggi per i medici e messaggi per il sistema sanitario”. Trasporti e medicina del territorio sono uno di questi determinanti. Vediamo gli altri.

Prescrivere con accuratezza, evitare farmaci e analisi inutili

In oncologia più che in altri ambiti della medicina è necessario che i diversi professionisti che si occupano del paziente: chirurgo, oncologo, radioterapista, eccetera, si parlino tra loro. Se questo non accade, se la catena della comunicazione si inceppa, il paziente non si sente sicuro e tenta di risolvere il problema fuori da SSN, cioè pagando visite private di tasca propria, anche se in tasca non ha molto danaro. “Quindi un messaggio per i medici è: rafforzare il più possibile la collaborazione e la comunicazione tra i colleghi di altre discipline che si occupano del paziente – dice Perrone – Un altro messaggio è quello di prescrivere con appropriatezza, evitando la prescrizione di farmaci che non sono coperti dal SSN, che 99 volte su 100 sono medicine inutili. Stesso discorso vale per gli esami diagnostici. Si tratta di centinaia di euro a carico dei singoli e non del sistema.

Le cure di supporto

Un’altra voce di spesa sono tutte quelle prestazioni come la fisioterapia, le cure odontoiatriche, la chirurgia ricostruttiva – che nel loro insieme si chiamano terapie di supporto – che sono difficili da ottenere all’interno del sistema sanitario. “Il nostro SSN non le garantisce sempre anche se i pazienti ne hanno bisogno – riprende l’esperto – specialmente nelle fasi avanzate di malattia, e spesso i malati pagano per averle. Un messaggio, questa volta per il sistema sanitario, è allora di mettere attenzione anche su quello che va oltre il necessario in senso stretto, cioè oltre i farmaci oncologici”.

Cure innovative e welfare

È sempre più una malattia cronica, il cancro. E lo è soprattutto grazie a trattamenti più mirati e innovativi. Ecco, ma le cure anticancro più recenti come impattano, se impattano, sulla financial toxicity? “Il legame tra cure innovative e tossicità finanziaria è indiretto – riflette Perrone – e quindi più difficile da cogliere”. È chiaro che se i nuovi farmaci sono molto più efficaci dei precedenti, e garantiscono effettivamente maggiori chance di guarigione, il paziente trae anche un vantaggio economico, perché recupera prima la sua capacità produttiva. Quindi se è efficace, l’innovazione è benvenuta. Però non dobbiamo commettere l’errore di pensare che garantendo farmaci innovativi si risolva il problema, perché la prognosi è in buona misura dettata dalla qualità delle cure anticancro, ma anche dal contesto, cioè da tutto quello che c’è intorno al paziente. “Negli ultimi anni, a causa dei tagli a danno della governance del sistema sanitario nazionale, si è ridotta l’attenzione a investire in un sistema di welfare globale: abbiamo citato l’assistenza domiciliare, ma penso anche alla carenza delle strutture per le cure palliative e del personale, per esempio”, conclude Perrone: “Abbiamo farmaci che costano diverse migliaia di euro, che riusciamo per fortuna a garantire ai pazienti, ma è chiaro che i nuovi protocolli, vista la spesa che comportano, possono anche ricadere sui pazienti, perché loro non hanno bisogno solo di farmaci. Il sistema deve investire anche sul contesto del cancro, se il SSN non riesce a farlo i nuovi protocolli potrebbero anche peggiorare la situazione finanziaria dei singoli pazienti, sebbene indirettamente”.