Sono la ‘chiave’ di ingresso per capire come intervenire quando una persona si ammala. E con l’esperienza di Covid-19 è diventato ancora più evidente come tutto il processo di cura inizi a partire dagli esami di laboratorio. Si stima, infatti, che il 70% delle scelte cliniche fatte dai medici siano determinate proprio dalla medicina di laboratorio. Del ruolo di questa disciplina si parla al 53° Congresso nazionale della Società Italiana di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio che si apre oggi in forma virtuale e che vede la partecipazione di oltre 1.000 iscritti in attesa del Congresso mondiale che nel 2023 si terrà a Roma insieme a quello europeo e nazionale.

Il ruolo della diagnostica

Il laboratorio di analisi presso cui tutti noi ci rechiamo per effettuare dei controlli su prescrizione del medico ha un ruolo fondamentale sia nel fare diagnosi che nel dare le indicazioni per la migliore cura possibile per tutti i pazienti e cittadini ricoverati in ospedale o curati a domicilio. “La nostra società scientifica – afferma Laura Sciacovelli, presidente Sibioc – è l’espressione di migliaia di professionisti, medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio che eseguono centinaia di migliaia di esami di laboratorio quotidianamente valutando le condizioni di salute di tantissimi cittadini e capaci di determinare il 70% di tutte le decisioni cliniche. Un enorme lavoro di diagnostica di laboratorio che ha un costo molto ridotto, quantificabile nel 2% della spesa sanitaria su base nazionale”.

Un investimento, non un costo

Nonostante il valore della medicina di laboratorio, ancora nessun rappresentante della società scientifica è presente in commissioni e altri organi di consiglio come invece avviene in molti altri paesi. “Questi dati indicano che siamo un investimento e non un costo. La pandemia lo ha dimostrato: la medicina di laboratorio rappresenta una disciplina caratterizzata da grande efficienza e valore quotidiano per i cittadini, i pazienti sia curati in ospedale che a domicilio – spiega il presidente designato Tommaso Trenti. Ma purtroppo nessun professionista di Medicina di Laboratorio è attualmente presente in Commissioni, Task Forces, Comitati o Consigli che riguardino la pandemia ed in generale la salute dei cittadini. Questa assenza ha creato molta confusione nell’ambito dell’utilizzo delle varie opzioni di diagnostica sia molecolare, sierologica o antigenica, con importanti ricadute sulla diffusibilità del virus, la diagnosi precoce”.

Integrazione di discipline

Insomma, il laboratorio clinico è sempre più la ‘core activity’ del processo diagnostico-terapeutico, una componente irrinunciabile nella pratica medica e non un semplice servizio ancillare. “Siamo di fronte a un processo di innovazione organizzativa e culturale mai vista prima”, aggiunge Sergio Bernardini, past president di Sibioc e prossimo presidente del Congresso Mondiale del 2023. “Un nuovo modello di Laboratorio che vede il crollo delle barriere tra le diverse aree della Medicina diagnostica in cui Chimica Clinica, Ematologia, Microbiologia, Virologia, Genetica quali entità a se’ stanti in una vecchia logica dei silos vengono superate per portare i bisogni del paziente al centro senza distinzioni ma promuovendo l’integrazione tra le diverse storiche discipline di laboratorio”.

Laboratori di prossimità e telemedicina

Un altro tema affrontato nell’ambito del Congresso è quello della sempre maggiore prossimità ai cittadini. “L’esecuzione dell’esame deve avvenire in prossimità del paziente, modalità diagnostica che sarà ed è già parte dell’alleanza terapeutica nella medicina territoriale insieme al medico curante in particolare di medicina generale, allo specialista, al caregiver” sottolinea Sciacovelli. Infine, ampio spazio alla digitalizzazione. “L’e-health, la digitalizzazione in sanità, la telemedicina, l’applicazione dell’intelligenza artificiale, la mobile-health – spiega il presidente eletto Trenti – sono fortissimi strumenti d’integrazione delle informazioni, in particolare di diagnostica, per determinare un nuovo modello di sanità capace di collegare i bisogni del cittadino in tutti i suoi momenti e percorsi di cura. Sarà così possibile utilizzare i Big Data per l’acquisizione di una grande mole di dati per singolo paziente capaci di generare algoritmi diagnostici predittivi, preventivi, diagnostici e di follow up, ovvero una diagnosi più precisa in tempi sempre più ristretti per generare salute”.