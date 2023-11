Medicina della riproduzione. Il 2 dicembre nuova edizione della campagna Ferty Check: visite gratuite per la diagnosi e la cura dell’infertilità

Nuova edizione della campagna di sensibilizzazione Ferty Check per la diagnosi e la cura dell’infertilità del gruppo Genera, che sabato 2 dicembre 2023 offre visite gratuite con i suoi specialisti in medicina della riproduzione. L’obiettivo è dare la possibilità a tutti, dalle giovani ragazze desiderose di avere informazioni su come preservare la fertilità attraverso il congelamento degli ovociti, alle coppie in cerca di un bambino, di effettuare un primo consulto presso i centri di Roma, Milano, Torino, Napoli, Veneto o Umbria.

La campagna è al suo terzo anno consecutivo, e ha consentito a centinaia di persone di avere un primo contatto con un centro specializzato in procreazione medicalmente assistita. “Sappiamo quanto sia difficile per le giovani donne, ma anche per le coppie che riscontrano problemi nel concepimento – spiega Filippo Maria Ubaldi, direttore scientifico dei centri Genera – approcciarsi a una struttura di medicina della riproduzione. Per questo dal 2021 apriamo le porte dei nostri centri almeno tre sabati l’anno, con visite gratuite che rappresentano un primo contatto importantissimo per conoscere lo stato della propria fertilità, approfondire eventuali problematiche con lo specialista e avere consigli preziosi sugli stili di vita più adatti per proteggere la propria fertilità, nonché sui percorsi di PMA personalizzati sulla base delle singole esigenze dei pazienti”.

La visita comprenderà analisi della storia clinica della coppia o della paziente, visita ginecologica ed ecografia pelvica.

Prenotazioni sul sito https://www.generapma.it/ferty_check/