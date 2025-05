Medici ospedalieri a rischio: Università dominano gli ospedali

I medici universitari stanno erodendo le opportunità di carriera per i medici ospedalieri, secondo i sindacati ANAAO-ASSOMED, CIMO-FESMED e la ACOI. Questa “clinicizzazione” degli ospedali va oltre le esigenze di insegnamento e ricerca, portando a una vera e propria occupazione di spazi e di potere che minaccia gli specialisti ospedalieri.

Le università, in base a accordi con le Regioni, ampliano le attività didattiche in reparti che spesso non dispongono delle risorse adeguate. La direzione di questi reparti è assegnata a professori universitari nominati dal Rettore, esentati da concorsi, mentre i medici ospedalieri sono costretti a gareggiare per posti aperti. Di conseguenza, gli ospedalieri si trovano privi di possibilità di avanzamento e devono anche formare i medici specializzandi senza ricevere compensi aggiuntivi.

Le associazioni di categoria chiedono un immediato intervento del Ministero della Salute per fermare questa espansione che calpesta i diritti degli ospedalieri. Critiche sono state mosse dal segretario nazionale dell’ANAAO ASSOMED, Pierino Di Silverio, che sottolinea la necessità di una maggiore integrazione tra università e servizio sanitario nazionale (SSN) per evitare conflitti.

La situazione è ulteriormente complicata dalla crisi di personale che affligge i medici ospedalieri, esposti a condizioni di lavoro difficili e demotivanti. Guido Quici, presidente di CIMO-FESMED, evidenzia l’importanza di una chiara definizione dei ruoli tra università e ospedali per garantire una formazione di qualità.

Infine, Vincenzo Bottino, presidente dell’ACOI, sottolinea che la professione medica richiede sia competenze teoriche che pratiche, avvertendo dei rischi legati a una formazione sbilanciata verso un’unica dimensione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net