Medici in Italia

Il governo ha risposto all’emergenza medici con un ulteriore “allungamento di vita” per i camici bianchi più anziani. Un emendamento al decreto Milleproroghe, annunciato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, prorogherà fino a tutto il 2026 la norma che consente a medici e dirigenti ospedalieri di restare in servizio fino a 72 anni. La misura, che scadeva a fine 2025, è stata rilanciata per evitare che ulteriori migliaia di professionisti lascino gli ospedali.

La decisione arriva come risposta all’allarme lanciato dalla Federazione Cimo-Fesmed, che aveva denunciato il “blocco” di circa 5 mila professionisti a livello nazionale che, grazie alle precedenti deroghe, erano rimasti a lavorare dopo i 70 anni. L’urgenza della proroga nasce anche da una crisi territoriale che rischia di paralizzare interi presidi, soprattutto nelle aree più periferiche del Paese.

Diverse regioni hanno segnalato il pericolo concreto di chiusura di servizi essenziali per mancanza di personale medico specializzato. In particolare, la situazione è critica in Calabria, dove il mancato rinnovo della norma avrebbe potuto determinare la chiusura del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Polistena. La proroga rappresenta per questi territori una misura di sopravvivenza, seppur temporanea. Il ministro Ciriani ha rivendicato il provvedimento, definendolo frutto di un confronto diretto con il ministro della Salute Orazio Schillaci e con Palazzo Chigi. La misura interessa medici e dirigenti ospedalieri e consente anche ai medici già andati in pensione con meno di 72 anni di rientrare volontariamente in corsia.