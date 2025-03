Medici di famiglia a rischio estinzione, ne mancano più di 5500

Ogni cittadino iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diritto a un medico di medicina generale (MMG), fondamentale per accedere ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Attualmente, ci sono oltre 5500 MMG in meno, con conseguenti difficoltà per i cittadini nel trovarne uno, specialmente nelle grandi Regioni. La carenza è aggravata dai pensionamenti e dalla diminuzione di giovani medici in questa professione.

Nel 2023, la popolazione over 65 ha superato i 14,2 milioni, con oltre la metà affetta da malattie croniche. La politica propone la dipendenza dei medici di famiglia come soluzione, senza considerare gli impatti economici e organizzativi. I MMG operano tramite convenzioni con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e il loro lavoro è regolato da vari accordi.

La Fondazione Gimbe ha analizzato la situazione, evidenziando che la carenza di MMG riguarda tutte le Regioni e è dovuta a una programmazione inadeguata. Le stime regionali non riescono a cogliere il fabbisogno reale, influenzato da variabili locali e da 21 Accordi Integrativi Regionali. La situazione è ulteriormente complicata dai criteri per il numero massimo di assistiti, ora inadeguati alle mutate esigenze demografiche.

Tra il 2024 e il 2027, oltre 7300 MMG raggiungeranno l’età pensionabile, con significative variazioni regionali. Questo fenomeno evidenzia il disinteresse per la professione e critica la situazione in Regioni come Lombardia e Veneto, dove la carenza è acuta. Affinché ci sia un ricambio generazionale, le borse di studio devono essere assegnate e completate, ma il divario tra borse finanziate e medici formati rimane sostanziale.