Sono un medico di medicina generale di 62 anni. A marzo ho contrattonell’ambito della mia attività visitando a domicilio un mio paziente che purtroppo è poi deceduto. Ho trasmesso il virus a mia moglie e fortunatamente ce la siamo cavata con sintomi lievi:a tutto il corollario di altri sintomi noti. Oggi, nonostante il prezzo pagato dalla categoria sia in termini di malati ma soprattutto di morti, sento dire che è colpa del territorio (questo fantomatico territorio) cioè noi, perché siamo soli, non collaboriamo a dovere nella soluzione della pandemia.Quindi le mie 12 ore al computer ed al telefono per sostenere e indirizzare i miei pazienti malati sono inutili. I miei dispositivi di protezione acquistati di persona per stare in studio a vaccinare e a visitare non hanno lo stesso valore di quelli dei colleghi ospedalieri. Ci sentiamo attaccati da ogni parte! Senza contare la responsabilità di proteggere anche il nostro personale, sempre a nostre spese.

Contatto giornalmente o quasi i miei pazienti positivi in isolamento e consiglio terapie e saturimetri a tutti, valutando giornalmente le loro condizioni. Questo mi permette di trattenere i pazienti dall’andare in pronto soccorso finché è possibile. Non basta? Forse no, ma sempre soli affrontiamo tutto questo, senza protocolli terapeutici ufficiali, terapie basate sulla nostra esperienza acquisita in questi 8 mesi di pandemia.



Sapete quanti dispositivi di protezione individuale abbiamo avuto per tre colleghi di studio? Una tuta un paio di occhiali, qualche mascherina! Così dovrei andare a visitare i malati? A marzo quando ho avuto il virus, per 25 giorni i miei 1500 pazienti sono stati assistiti dai miei colleghi – in quanto medicina di gruppo- e da una giovane sostituta.



Se i medici di medicina generale si ammalano sapete quanti pazienti rimangono senza medico, vista la penuria di medici attuale? Immaginate quanti senza assistenza del proprio medico si rivolgerebbero all’ospedale? Il territorio per anni è stato saccheggiato per avere una sanità ospedale-centrica, che cosa vi aspettavate in una situazione straordinaria come questa?



Investite sull’assistenza territoriale con personale infermieristico e medico, no su ambulatori ospedalieri creati apposta per soddisfare le richieste più svariate di non sì bene di chi e per utilità di pochi! Pensate prima di accusare. La sanità dovrebbe essere un bene di tutti e gestita con sapienza e lungimiranza…. quella che manca alla politica.