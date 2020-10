Eroi sì, ma senza la ‘licenza’ di parlare per lamentare, ad esempio, la mancanza di protezioni, come mascherine e guanti, per difendere se stessi e i pazienti dal coronavirus. Meglio, insomma, non parlarne, soprattutto con la stampa, per non incorrere in richiami disciplinari o, addirittura, licenziamenti. Come pure è accaduto a diversi camici bianchi e infermieri. Lo denuncia, in una lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza, il gruppo Facebook ‘Coronavirus, Sars-Cov-2 e Covid-19 gruppo per soli medici’, che ad oggi conta quasi 100 mila medici in Italia e all’estero, e che chiede il ritiro dei provvedimenti disciplinari già attuati, la loro abolizione e il reintegro dei medici ed infermieri licenziati.

