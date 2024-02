MediaWorld sconta sotto i 150 euro un monitor Full HD da 27 pollici di HP

Andando oltre all’offerta MediaWorld su un notebook ASUS, vale la pena scendere nel dettaglio di un’altra iniziativa promozionale a cui ha dato il via la ben nota catena. A tal proposito, a finire in sconto questa volta c’è un monitor low cost di HP.

Più precisamente, il modello HP MONITOR M27F viene ora proposto a un prezzo di 143,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest’ultimo portale si apprende che generalmente il costo consigliato dal produttore ammonterebbe a 219,99 euro, quindi non serve effettuare chissà quale calcolo per capire che si tratta di un possibile risparmio di 76 euro.

Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un’occasione interessante per chi è alla ricerca di un monitor che non costi troppo, visto che si fa riferimento alla fascia sotto ai 150 euro. Vale in ogni caso la pena notare che l’offerta rientra nell’iniziativa MediaWorld Saremo in Promo Solo Online, che rimarrà attiva fino all’11 febbraio 2024. Insomma, avrete a disposizione relativamente pochi giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dello sconto.

In ogni caso, le caratteristiche tecniche di HP MONITOR M27F includono un pannello con diagonale di 27 pollici e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Per quel che riguarda le impostazioni, si può invece passare per il software HP Display Center. Non manca inoltre la certificazione HP Eye Ease con Eyesafe lato comfort visivo.

Prodotto scontato

