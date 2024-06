MediaWorld sconta di oltre 250 euro un NOTEBOOK GAMING ASUS con GPU RTX 4060

Non ci sono solamente le offerte MediaWorld in occasione degli Europei a poter attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia in vista estate. La popolare catena, infatti, ha dato il via a un ampio numero di altre iniziative promozionali. Ad esempio, è stato avviato uno sconto interessante su un notebook da gaming di ASUS con GPU RTX 4060.

SUPER OFFERTA MEDIAWORLD su NOTEBOOK GAMING ASUS con GPU RTX 4060

Il modello ASUS GU605MV-QR042W viene venduto a un costo pari a 2.446,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era stato di 2.699 euro: lo sconto è pari a 252,01 euro (-9,33%).

Le caratteristiche tecniche del computer portatile includono, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, un processore Intel Core Ultra 9 185H, affiancato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 16 pollici ha risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Se, invece, siete alla ricerca di altre promozioni in campo notebook da gaming, fare riferimento alla scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro. Ad esempio, potrebbe farvi piacere dare un’occhiata all’offerta Unieuro su un altro notebook da gaming ASUS. In quel caso si fa riferimento a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, nonché a un processore AMD Ryzen 7 7735HS (affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD).