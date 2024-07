MEDIAWORLD fa CROLLARE il prezzo del NOTEBOOK GAMING ASUS con RTX 4060

Non ci sono solamente le offerte del volantino di luglio di MediaWorld a poter attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia. La ben nota catena ha infatti lanciato diverse altre iniziative promozionali, a partire da uno sconto importante su un notebook da gaming di ASUS con GPU RTX 4060.

MEDIAWORLD sconta a PREZZO SUPER un NOTEBOOK GAMING ASUS con GPU RTX 4060

Il modello ASUS ROG Strix G614JV-N4111W viene adesso proposto a un costo di 1.319,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Il prezzo consigliato sarebbe di 2.299 euro: lo sconto è pari a 979,01 euro. Si può affermare, insomma, che il costo del computer portatile è crollato. MediaWorld propone, tra l’altro, la consegna gratuita online.

Le caratteristiche tecniche del dispositivo includono, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, un processore Intel Core i7-13650HX, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello ha diagonale di 16 pollici e risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. La colorazione proposta da MediaWorld è quella Gray.

Andando oltre all’offerta in questione, potrebbe interessarvi approfondire anche altre promozioni su notebook da gaming. Se siete infatti alla ricerca di un dispositivo di questo tipo per l’estate 2024, consultare la scheda Volantino potrebbe aiutarvi a trovare ciò che fa per voi. Nel contesto di quest’ultima, ad è esempio, è stata segnalata l’offerta Amazon su un notebook da gaming di MSI. In quel caso si scende sotto ai 1.000 euro e c’è di mezzo una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.