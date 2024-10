MediaTek Dimensity 9400: Nuovo SoC per Intelligenza Artificiale e Dispositivi Pieghevoli

MediaTek ha presentato il nuovo chipset di fascia alta Dimensity 9400, progettato per smartphone avanzati e dispositivi pieghevoli. Questo System on Chip (SoC) segna un miglioramento significativo rispetto al predecessore, Dimensity 9300, con avanzamenti in efficienza energetica, prestazioni grafiche e intelligenza artificiale (AI). Costruito con un processo a 3nm, è “fino al 40% più efficiente” rispetto al 9300. La configurazione del chipset comprende un core Arm Cortex-X925 a 3,62 GHz, tre core Cortex-X4 e quattro core Cortex-A720, con prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti.

Dal punto di vista grafico, la nuova GPU Arm Immortalis-G925 a 12 core offre un miglioramento del 40% nelle prestazioni di ray tracing, una funzione cruciale per i videogiochi e le applicazioni grafiche. Un aspetto significativo del Dimensity 9400 è l’integrazione della NPU di ottava generazione di MediaTek, che consente l’elaborazione AI direttamente sul dispositivo. Questo approccio consente una risposta più rapida ai modelli di linguaggio, con un incremento dell’80% nelle prestazioni, evitando la necessità di trasferire dati al cloud.

Inoltre, il chipset supporta la generazione di video tramite AI, aprendo nuove possibilità creative per gli utenti. MediaTek ha anche sviluppato un framework che permette agli sviluppatori di creare applicazioni agentiche, un tipo di AI capace di svolgere compiti per l’utente, segnando un’importante evoluzione nel settore dell’intelligenza artificiale, con progettazioni sia da aziende consolidate che da start-up emergenti.

Il Dimensity 9400 è pronto a sostenere anche i dispositivi pieghevoli, inclusi display tri-fold che possono adattarsi a contenuti su schermi allargati. Questa preparazione dimostra la volontà di MediaTek di soddisfare le esigenze emergenti del mercato, anche se non è la prima azienda a esplorare tali tecnologie.

La disponibilità del Dimensity 9400 sul mercato è prevista per il quarto trimestre del 2024, anticipando molte delle tecnologie futuristiche che supporta. La mossa di MediaTek di lanciarsi in questo segmento di mercato assicura un’attenzione particolare ai dispositivi di alta gamma e alle nuove architetture, promettendo di ridefinire l’esperienza degli utenti di smartphone avanzati.