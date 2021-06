Mediaset starebbe puntando Stefano De Martino. La presenza dell’ex di Belen Rodriguez nella squadra di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di giudice al fianco di Stash dei The Kolors e di Emanuele Filiberto di Savoia non sembrerebbe essere stata una piccola parentesi su Canale 5 prima del ritorno su Rai Due al timone degli show Stasera tutto è possibile e Made in Sud, perché in questi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero un suo trasferimento in pianta stabile a Mediaset.

Dopo la notizia di un suo probabile coinvolgimento nella domenica di Canale 5 al fianco di Lorella Cuccarini (“Lorella Cuccarini data da molti in arrivo proprio alla domenica pomeriggio, e nelle ultime ore si fa strada la notizia che potrebbe essere accompagnata da Stefano De Martino, altro pupillo di Maria”), oggi il settimanale Chi ha aggiunto un altro tassello.

Stefano De Martino verso la domenica pomeriggio di Canale 5 https://t.co/YjhVFAxYWS — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 3, 2021

Secondo quanto scritto nelle Chicche di Gossip del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Stefano De Martino sarebbe in lizza per un programma su Italia 1 in prima serata.

“Nella rivoluzione di Italia 1 prevista per la prossima stagione televisiva potrebbe esserci un posto anche per De Martino, pronto a sbarcare in prima serata. Per lui si parla di un programma che viaggerà tra comicità e giochi musicali”.

Al momento Stefano De Martino non ha commentato questo rumor, dato che è impegnato al mare con la bella Paola Di Benedetto che pare essere tornata da poco single dopo la rottura improvvisa con Federico Rossi.