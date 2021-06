Mediaset vorrebbe alternare il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi con un nuovo reality show che in Spagna nel corso dell’ultima stagione televisiva ha sbancato l’auditel: La Casa Fuerte.

Il reality game ha avuto ben due edizioni nel 2020 (una estiva, l’altra autunnale) ed è già stata confermata anche per quest’anno (partirà non appena terminerà Supervivientes).

A svelare il probabile arrivo de La Casa Fuerte in Italia è stato Davide Maggio, che giorni fa ha annunciato anche l’arrivo di Drag Race Italia su Discovery.

“DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che potrebbe valicare gli italici confini anche un altro show di Telecinco: La Casa Fuerte. Il reality vede un gruppo di vip, divisi in coppia, chiamati a difendere la “cassaforte”. Nel cast della prima edizione Iván González, ex tronista e gieffino vip nonchè tentatore di Valeria Marini“.

Nuovo reality a Mediaset, ecco cos’è La Casa Fuerte

La Casa Fuerte è un reality per vip (o per sedicenti tali) in cui si partecipa a coppie. Tutte le coppie saranno rinchiuse in una bella villa e lì metà di loro potranno vivere comodamente nelle stanze dove ogni giorno, grazie ad una serie di prove, proveranno ad accumulare denaro nella cassaforte.

L’altra metà vestirà i panni degli ‘aggressori’ e vivrà in giardino in attesa di poter ‘aggredire’ una stanza per conquistarla ed estromettere la coppia al suo interno.

Un game che è sicuramente più semplice da guardare che da spiegare, per questo motivo tenete Massimiliano Rosolino lontano da ciò!