La bomba estiva che non ti aspetti: Mediaset avrebbe intenzione di trasmettere in prima serata l’edizione in corso di Supervivientes durante l’estate. A lanciare questo scoop in anteprima è stato il buon Santo Pirrotta nel salotto di Adriana Volpe ad Ogni Mattina.

“Il prossimo 7 giugno finirà l’edizione de L’Isola dei Famosi, ma per la prima volta – non era mai successo – Mediaset sta facendo tradurre Supervivientes con Valeria Marini, è stata proprio lei a suggerire questa idea. Supervivientes lo vedremo quindi su Mediaset in prima serata. Potremo così vederla insieme a Gianmarco Onestini, fratello del più famoso Luca“.

Supervivientes: Perdidos en Honduras, questo il titolo ufficiale della trasmissione, è arrivato al giro di boa in Spagna e fra cinque settimane sarà eletto il suo vincitore. Un’edizione di grande successo (l’ultima puntata ha fatto il 26% di share) che vede nel cast anche due vip italiani, la già citata Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Entrambi sono ancora in gioco (anche se la prima è finita sull’ultima spiaggia e rischia l’eliminazione).

Valeria, in particolar modo, è stata una grande protagonista: da quando ha intossicato metà cast con delle uova marce alle sue liti perché accusata di lasciare escrementi sulla spiaggia. Insomma, puro trash che Piersilvio Berlusconi non vorrebbe farsi scappare.

Santo Pirrotta non ha ovviamente specificato su quale canale andrà in onda (dubito sia Canale 5, forse sarebbe più appropriato su La5), ma a quanto pare finalmente riusciremo davvero a vedere nella nostra lingua le avventure honduregne di Queen Valery e di tutto il cast spagnolo. Alla fine Telecinco è di proprietà di Mediaset Espana, quindi resta tutto in casa.

Supervivientes arriva in Italia, il cast dell’edizione 16

Alejandro Albala, ex di Isa Pantoja

Alexia Rivas, attrice

Antonio Canales, ballerino di flamenco

Agustin Bravo, conduttore

Carlos Alba, concorrente di Masterchef

Gianmarco Onestini, ex del Gran Hermano Vip

Lara Sajen, cantante

Marta Lopez, opinionista tv

Marta Mencia, protagonista di Temptation Island

Melyssa Pinto, protagonista di Temptation Island

Olga Moreno, moglie di Antonio Flores

Omar Sanchez, fidanzato di Anabel Pantoja

Sylvia Pantoja, cugina di Isabel Pantoja

Palito Dominguin, nipote di Lucia Bosè

Tom Brusse, protagonista di Temptation Island

Valeria Marini, queen