Mediaset stravolge il palinsesto: Max Working anticipato!

Il mondo della televisione è sempre in fermento, e la programmazione di Mediaset non fa eccezione. Soprattutto in tempi di grande successo per i reality, come dimostra l’ultimo trionfo di Temptation Island, il network ha deciso di apportare alcune modifiche alle sue lineup.

Mediaset ha scelto di anticipare la prossima puntata del programma Max Working, condotto da Max Angioni, spostandola da martedì a domenica. Questa mossa mira a evitare una competizione diretta con il popolare reality di Filippo Bisciglia, che ha conquistato il pubblico con emozionanti colpi di scena e ascolti da record. Infatti, Temptation Island ha registrato oltre 3,4 milioni di spettatori e punte di share del 42% nelle sue recenti puntate.

La nuova programmazione prevede che Angioni torni a deliziare i telespettatori domenica 27 luglio, dopo aver già intrattenuto il pubblico martedì. In questa puntata, il comico si cimenterà in nuove esperienze lavorative, tra cui un’interessante avventura in cucina con lo chef Matteo Fronduti e un’uscita a bordo di un peschereccio, il tutto riportato con il suo consueto umorismo dal Teatro Civico Roberto De Silva di Rho.

Questa strategia sembra essere un tentativo di garantire che Max Working ottenga un numero di ascolti soddisfacente, lasciando però inalterata l’attrattiva di Temptation Island, che continua a dominare gli schermi e a rimanere nel cuore del pubblico italiano.