Mediaset sospende Andrea Giambruno dalla conduzione di Diario Del Giorno

La notizia era nell’aria e ora è stata confermata dalla stessa Mediaset: Andrea Giambruno è stato sospeso e non condurrà più Diario Del Giorno, la trasmissione pomeridiana di Rete4.

A riportarlo è ANSA che ha così scritto: “È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario Del Giorno su Rete4 e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti. Lo spiega all’ANSA un portavoce di Mediaset“. La colpa sarebbe da attribuire alle frasi che il conduttore ha detto ad alcune ragazze negli studi Mediaset, parlando di incontri per fare roba e thr3esome. “Vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Devi darci qualcosa in cambio. Se vuoi far parte del nostro gruppo devi fare le foursome Se c’è un test attitudinale? Il sottotitolo è ‘si sc**a’”. Audio che Antonio Ricci ha mandato in onda durante Striscia la Notizia sia nella puntata del 18 ottobre sia in quella di ieri, 19 ottobre.

Antonio Ricci dice la sua sulla separazione fra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni https://t.co/2ak9gGWGTP — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 20, 2023

Audio che sono costati al conduttore non solo una sospensione Mediaset, ma pure una separazione mediatica dalla madre di sua figlia.