Mediaset smentisce Corona: verità sul figlio di Bossetti e il Grande Fratello

Fabrizio Corona la settimana scorsa nel podcast Gurulandia ha rivelato che Mediaset avrebbe offerto un somma esorbitante al figlio di Massimo Bossetti per partecipare al Grande Fratello. Da subito testate come Il Fatto Quotidiano e Fan Page hanno riportato le parole dell’ex re dei paparazzi, ma cosa c’è di vero? Nulla. Sembra infatti che non ci sia stato nessun provino e nemmeno un’offerta da parte dell’azienda di Cologno Monzese.

Mediaset smentisce Corona.

Corona ha fatto i suoi complimenti al figlio di Bossetti per aver rifiutato la presunta proposta per entrare al Grande Fratello: “Lo hanno tartassato per molto tempo. Volevano che facesse il Grande Fratello. Infatti gli hanno anche offerto una cifra enorme. Lui però non si è fatto convincere e ha rifiutato. Per questo merita i complimenti, quindi chapeau. Non ha voluto usare il suo cognome per emergere. Il suo nome avrebbe fatto parlare, ci sarebbe stato scalpore“.

La notizia è circolata ovunque, molti si sono indignati, altri hanno espresso qualche perplessità e qualcuno non c’ha creduto. Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano ha contattato fonti Mediaset, che hanno smentito tutto. Al giornalista è stato detto che si tratta solo ‘di una balla colossale’. Nessun contatto, nemmeno un invito e ovviamente nessuna offerta enorme. Sono state contattate anche delle fonti Endemol, ma anche dalla società che produce il Grande Fratello hanno fatto sapere che nessuno ha mai sentito o contattato il figlio di Massimo Bossetti.

Per quanto Corona abbia azzeccato delle previsioni su Fedez e Chiara Ferragni, era difficile pensare che Pier Silvio Berlusconi avrebbe mai accettato di avere Bossetti jr nel cast della nuova edizione del Grande Fratello. L’editore da un anno vuole ripulire i reality dal trash e dalle esagerazioni, quindi puntare sullo scalpore per far parlare e cercare di alzare lo share sarebbe stata una grossa contraddizione.