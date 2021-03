Continua il terremoto scatenato dalle dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso. Dopo la decisione della Fascino di Maria De Filippi di agire per vie legali, adesso anche Mediaset si è esposta. Il Biscione ha fatto sapere di aver querelato il compagno di Antonella Elia per le affermazioni su Temptation Island.

“A seguito delle affermazioni di Pietro Delle Piane pronunciate nel corso della puntata di “Live-Non è la D’Urso” di ieri sera, Mediaset comunica di voler tutelare in tutti i modi i propri programmi e per questo conferma di aver avviato un’azione legale nei confronti del Delle Piane. Già nel corso della puntata, la conduttrice Barbara d’Urso ha preso immediatamente le distanze dalle dichiarazioni effettuate dal Delle Piane che ora si assumerà la responsabilità delle falsità espresse contro Mediaset durante una diretta”.

Forse ho capito male io, ma Pietro non mi sembra abbia mai detto di avere un copione o che il programma è finto. Magari per fare lo sbruffone o per minimizzare i suoi scivoloni nei confronti dell’Elia (realissimi), ma a me pare che Delle Piane abbia solo detto di aver giocato/recitato (quello che potrebbe fare qualsiasi concorrenti di un reality Mediaset o Rai).

Mediaset: il comunicato su Pietro Delle Piane.

+++ #Mediaset conferma azione legale a tutela dei propri programmi contro affermazioni diffamatorie. +++ pic.twitter.com/8TtPY3UCZK — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) March 15, 2021