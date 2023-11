Mediaset schiererà il Grande Fratello contro Ballando con le Stelle

Mediaset schiererà il Grande Fratello contro le puntate finali di Ballando con le Stelle. Quello che fino a oggi era un semplice rumor è diventato certezza grazie a TvBlog che è stato in grado di anticipare che per tutto il mese di dicembre il reality show di Canale 5 andrà in onda regolarmente il lunedì e il sabato.

Una mossa che servirà a coprire la serata del sabato sera che rimarrà scoperta dopo la fine di Tu Si Que Vales. Il programma di Maria De Filippi questa sera decreterà il proprio vincitore mentre sabato prossimo, 25 novembre, andrà in onda il ‘meglio di’ dell’edizione.

Lo scontro fra il Grande Fratello e Ballando con le Stelle sulla carta è un suicidio annunciato perché il carrozzone di Milly Carlucci viaggia con una media di oltre il 22% di share (contro Tu Si Que Vales che vanta una media di circa il 29%), mentre il reality di Alfonso Signorini ha una media del 18%.

Ascolti 11 novembre: Ballando con le Stelle contro Tu Si Que Vales, chi ha vinto https://t.co/RlJ1Vi0cUo — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 12, 2023

Insomma, non è difficile credere che i gieffini di Alfonso Signorini prenderanno schiaffoni dai vip di Milly Carlucci che proprio a dicembre scenderanno in pista per le battute finali dello show.

Ascolti | Ballando con le Stelle 18

1^ puntata: 3.228.000 telespettatori, pari al 22,54% di share

2^ puntata: 3.175.000 telespettatori, pari al 22,2% di share

3^ puntata: 3.075.000 telespettatori, pari al 22,4% di share

4^ puntata: 3.188.000 telespettatori, pari al 23,2% di share

Grande Fratello 17 | Ascolti

1^ puntata: 2.994.000 telespettatori, 23,01% di share

2^ puntata: 2.008.000 telespettatori, 16.1% di share

3^ puntata: 2.199.000 telespettatori, 18% di share

4^ puntata: 2.076.000 telespettatori, 16,87% di share

5^ puntata: 2.462.000 telespettatori, 18,23% di share

6^ puntata: 2.029.000 telespettatori, 16,4% di share

7^ puntata: 2.292.000 telespettatori, 17,9% di share

8^ puntata: 2.189.000 telespettatori, 16,7% di share

9^ puntata: 2.435.000 telespettatori, 17,88% di share

10^ puntata: 2.141.000 telespettatori, 16,46% di share

11^ puntata: 2.506.000 telespettatori, 17,9% di share

12^ puntata: 2.530.000 telespettatori, 18,7% di share

13^ puntata: 2.797.000 telespettatori, 20,09% di share

14^ puntata: 2.323.000 telespettatori, 17,1% di share

15^ puntata: 2.271.000 telespettatori, 17,7% di share

16^ puntata: 2.342.000 telespettatori, 17.4% di share

17^ puntata: 2.716.000 telespettatori, 20,5% di share

18^ puntata: 2.512.000 telespettatori, 18,5% di share

19^ puntata: 2.653.000 telespettatori, 19,6% di share

20^ puntata: 2.723.000 telespettatori, 19,2% di share