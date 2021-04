Pier Silvio Berlusconi, con le repliche di Gerry Scotti nel preserale e la promozione di Paolo Bonolis alla domenica sera – secondo quanto scritto da TvBlog – avrebbe fatto risparmiare a Mediaset ben 6 milioni di euro nella sola primavera del 2021.

Come scritto dal portale televisivo, infatti, quella del taglio dei costi sarebbe un’operazione strategica voluta dal figlio di Berlusconi rientrato nella “stanza dove si progetta il core business del Biscone”.

E ancora:

“Per Elisa Isoardi ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio. Sì in quello che per anni è stato il regno incontrastato di Barbara D’Urso. – si legge su Davide Maggio – La fine del monopolio del dì festivo fa parte di quel piano progressivo di “ridimensionamento” dello strapotere d’ursiano di cui vi parliamo (nonostante le smentite, guarda un po’, proprio di Signorini!) dalla scorsa primavera iniziato col rinvio perpetuo di Grande Fratello e proseguito con la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso. Ma volete che Presta non gioisca per il ridimensionamento di una storica nemica e non cerchi di approfittarne per dare lustro ad una sua assistita come Elisa Isoardi?”