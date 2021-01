Dallo scorso metà dicembre il Grande Fratello Vip – ad eccezione dello speciale della notte di Capodanno – è sempre andato in onda di lunedì abbandonando per le feste il doppio appuntamento settimanale.

Un doppio appuntamento difeso da Mediaset ed annunciato anche per il 2021, ma tuttavia non tornerà nell’immediato dato che Canale 5 ha intenzione di farlo tornare solo dall’ultimo venerdì di gennaio. E non sarà venerdì a caso, dato che quella sera (sto parlando della serata del 29) tornerà su Rai Uno la seconda edizione de Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci.

Il programma della Carlucci durerà cinque puntate (una in più rispetto allo scorso anno) ed eleggerà il suo vincitore venerdì 29 febbraio. Un’altra data non a caso, dato che quella sera anche Alfonso Signorini eleggerà il vincitore del Grande Fratello Vip, dato che il reality è stato di nuovo allungato di una settimana (e questo i vipponi ancora non lo sanno).

Insomma, calendario alla mano sembrerebbe che Mediaset non abbia intenzione di dar tregua al ritorno della Carlucci. Chi vincerà la sfida dello share?

Vi ricordo che lo scontro Grande Fratello Vip / Il Cantante Mascherato è avvenuto anche nel 2020 ed il reality di Alfonso Signorini ha sempre perso contro il programma di Milly Carlucci. Ecco gli ascolti del 2020:

Il Cantante Mascherato VS Grande Fratello Vip, gli ascolti del 2020 nelle serate a confronto

Il Cantante Mascherato:

1^ puntata: 4.437.000 spettatori pari al 20,85% di share

2^ puntata: 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share

3^ puntata: 3.788.000 spettatori pari al 18.70% di share

4^ puntata: 4.432.000 spettatori pari al 21,99% di share

Grande Fratello Vip:

2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share

4^ puntata: 3.009.000 spettatori pari al 17.67% di share

6^ puntata: 2.761.000 spettatori pari al 16.20% di share

8^ puntata: 2.920.000 spettatori pari al 17% di share

L’anno scorso il Grande Fratello Vip nelle puntate del venerdì ha sempre perso contro Milly Carlucci, mentre riprendeva aria in quelle del lunedì. Come andrà quest’anno?