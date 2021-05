Mediaset in queste settimane sta scrivendo i nuovi palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e dopo aver (pare) arruolato Adriana Volpe per il Grande Fratello Vip ed Elisa Isoardi per un programma di salute in stile Melaverde (anche se c’è sempre la possibilità di un esperimento pomeridiano estivo), sembrerebbe che anche Lorella Cuccarini riceverà la sua promozione.

Dopo il successo di ascolti e di critica dell’ultima edizione di Amici, Lorella Cuccarini potrebbe essere promossa da professoressa a conduttrice e prendere in mano la domenica pomeriggio di Canale 5, lasciata (pare) orfana di Domenica Live. Parola di TvBlog.

La probabile esperienza domenicale di Lorella Cuccarini tuttavia non dovrebbe mettere a rischio la sua cattedra ad Amici, dato che la conduttrice in quella scuola si è trovata benissimo ed è molto riconoscente a Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini: “Devo molto a Maria De Filippi”

“Per me è stata un’esperienza magnifica. Se torno anche il prossimo anno? Prematuro parlarne. Per me Amici è stata una rinascita. Questa per me è un’esperienza che mi ha riportata in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle, è stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo ed un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene. La macchina di Amici è una macchina forte ed incredibile, per non parlare di Maria che amo profondamente. Prima la conoscevo solo come professionista, ora ho scoperto la donna e sono rimasta veramente colpita. Non è facile trovare nel nostro ambiente una persona che ti sa tendere la mano e sappia costruire un rapporto di fiducia e protezione. Ci sono arrivata a 56 anni ma meglio tardi che mai”.

Lorella Cuccarini tesse le lodi a Maria De Filippi: “Mi ha teso la mano, la amo” https://t.co/flGz9yoyrV #Amici20 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 24, 2021

Adriana Volpe al GF Vip, Elisa Isoardi su Rete 4, Lorella Cuccarini promossa alla domenica pomeriggio e Stefania Orlando tornata in Rai nel cast di Tale e Quale Show: sono questi gli ultimi rumor della prossima stagione televisiva.